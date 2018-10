Ein neuer DLC-Charakter zu SNK Heroines: Tag Team Frenzy wird morgen vorgestellt

By

Nach der Veröffentlichung von Skullo Mania wird NIS America morgen den nächsten DLC-Charakter für SNK Heroines: Tag Team Frenzy ankündigen. Vorab veröffentlichte man eine Silhouette des Charakters, dank der Fans fleißig raten dürfen. So richtig einig scheint sich die Fangemeinde noch nicht zu sein. Fakt ist: es ist eine Dame.

Nach der Bekanntgabe des Charakters wird selbiger gleich am Wochenende bei der MCM London Comic-Con in spielbarer Form vorgestellt. SNK Heroines: Tag Team Frenzy ist für Nintendo Switch und PS4 erhältlich. Wie uns der Titel gefällt, erfahrt ihr in unserem Review.

via NISA