Der Launchtrailer zu Disgaea 5 Complete für PC-Steam

Nach einigen Problemen ist die PC-Version von Disgaea 5 Complete jetzt bei Steam erhältlich. Bis zum 29. Oktober wird das strategische Rollenspiel zu einem Angebotspreis von 29,99 Euro angeboten. Im Anschluss kostet das Videospiel regulär 39,99 Euro.

Die PC-Version von Disgaea 5 Complete wird den gleichen Inhalt wie die Version für Nintendo Switch* bieten. Disgaea 5: Alliance of Vengeance und alle DLCs, die nach Release erschienen sind, finden sich also auch bald auf PCs wieder in Disgaea 5 Complete.

Für noch mehr Informationen zum Spiel lest hier unseren Test zu Disgaea 5 Complete für Nintendo Switch.