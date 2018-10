Skullo Mania mischt SNK Heroines: Tag Team Frenzy auf

Publisher NIS America und Entwickler SNK kündigen für den 11. Oktober mit der Figur Skullo Mania aus Fighting EX Layer einen neuen kostenpflichtigen DLC für SNK Heroines: Tag Team Frenzy an. SNK Heroines: Tag Team Frenzy ist für PlayStation 4 digital und für Nintendo Switch zusätzlich physisch erhältlich. Wie uns der Titel gefällt, erfahrt ihr in unserem Review.

Skullo Mania ist dein Lokalheld, der uns alle rettet. In seinem normalen Leben fand er gemeinsam mit seinem Hund Pochiro eine Anstellung als Büroangestellter. Seit Kurzem plagen ihn Sorgen, weil er keine Erinnerung daran hat, wenn er sich in den maskierten Skullo Mania verwandelt. Mit seinen gemischten Gefühlen hat er auch neue Fähigkeiten in sich entdeckt. Was wird aus unserem maskierten Helden werden?

via Gematsu