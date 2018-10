Dynasty Warriors 9: Neuer Online-Koop und lokaler Koop-Modus näher vorgestellt

By

Den Hack-’n’-Slash-Titel Dynasty Warriors 9 konnte man bislang nur als Einzelspieler auf PCs, PlayStation 4 und Xbox One genießen. Doch Publisher Koei Tecmo möchte mit einem neuen Update Abhilfe schaffen. Am 23. Oktober erscheint das besagte Update, das einen Online-Koop-Modus sowie einen lokalen Splitscreen-Koop für zwei Spieler ins Spiel implementieren wird.

Die Spieler sollen individuell agieren und dahin gehen können, wohin sie wollen. Allerdings dürfen die Spieler sich dabei nicht zu weit voneinander entfernen, denn die Distanz zwischen den Spielern soll begrenzt sein. Der Online-Koop-Modus lässt Spieler mit Freunden sowie mit Unbekannten spielen, allerdings nur innerhalb einer Plattform, denn Cross-Play wird nicht unterstützt.

Kostenlose Version für neugierige Spieler

Des Weiteren soll eine „Free Co-Op & Demo Version“ von Dynasty Warriors 9 am 1. November veröffentlicht werden. In dieser kostenlosen Version soll es möglich sein, online mit Freunden zu spielen sowie die Eröffnungsmissionen zu drei Offizieren aus dem Roster von insgesamt 90 spielbaren Charakteren zu spielen, was insgesamt einer Spielzeit von etwa einer bis zu vier Stunden entspricht.

Falls sich ein Spieler nur für bestimmte Offiziere interessiert, können einzelne Charaktere je nach Länge des Szenarios für 200 bis 400 Yen (ca. 1,55 bis 3,10 Euro) erworben werden. Leider wird es in dieser Version nicht möglich sein, Trophäen zu verdienen.

Eine weitere erfreuliche Nachricht von Koei Tecmo sind die Pläne, Dynasty Warriors 9 noch für sechs weitere Monate zu unterstützen und mit neuem herunterladbaren Inhalt zu versorgen. Koei Tecmo Europe hat die Veröffentlichung des Patches inzwischen auch für Europa bestätigt. Er sollte bereits verfügbar sein.

via Gematsu