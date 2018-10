Erste Bilder zu Kane aus Jump Force

By

Bandai Namco veröffentlicht Bilder zum von Akira Toriyama designten, originalen Schurken Kane in Jump Force. Kane hat auch sehr furchteinflößende Ansichten. Seinem Eindruck nach muss die Welt neu erschaffen werden, doch dafür muss sie erst mal zunichte gemacht werden.

Wenn die reale Welt auf bekannte Anime-Universen trifft, kann das nur Ärger geben! Das Beat ’em up Jump Force vereint viele Charaktere aus unterschiedlichen Manga-Serien, die schon einmal in der Weekly Shonen Jump veröffentlicht wurden. Mit dabei sind beispielsweise Strohhutpirat Monkey D. Ruffy, Meister-Shinobi Naruto oder auch Saiyajin Son Goku. Das Spiel wird im Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

via Gematsu