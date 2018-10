Dragon Quest Builders 2: Das Leben auf der Insel

By

Square Enix hat einige neue Bilder zu Dragon Quest Builders 2 veröffentlicht, die euch das Zusammenleben der Hauptfigur und der NPCs auf der Insel zeigen. Wir wissen bereits, dass euch die Bewohner unterstützen und auch bei den Erkundungen nach Wunsch begleiten. Die anderen Figuren besitzen besondere Techniken und helfen euch mit diesen, aus der einst unbewohnten Insel einen lebhaften Ort zu gestalten.

Zudem könnt ihr in diesem Teil Objekte miteinander kombinieren. Dadurch nehmen Möbel andere Formen an. Legt ihr mehrere Fenster nebeneinander, gehen diese ebenfalls eine Verbindung ein. So ist es sogar möglich, ein riesiges Aquarium zu bauen.

In Japan erscheint Dragon Quest Builders 2 am 20. Dezember für Nintendo Switch und PlayStation 4. Eine Ankündigung für den Westen fehlt nach wie vor.

via Gematsu