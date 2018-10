Neuer Trailer zur Yomawari: The Long Night Collection

Wer den Titel Yomawari: Night Alone und sein Sequel Yomawari: Midnight Shadows verpasst haben sollte, der muss nicht unbedingt traurig sein, denn NIS America veröffentlicht in Kürze mit Yomawari: The Long Night Collection eine Sammlung beider Spiele. Die Collection soll schon am 26. Oktober 2018 im Handel für Nintendo Switch* erscheinen, die Nordamerikaner kommen erst am 30. Oktober in den Genuss.

Um auf den nahenden Release vorzubereiten, hat NIS America einen neuen Trailer veröffentlicht, der den Anfang von Yomawari: Night Alone zeigt. Als kleines Mädchen trefft ihr mitten in der Nacht eure große Schwester, die euch bittet euch zu verstecken und die Augen zu schließen. Erschreckt öffnet ihr eure Augen und stellt fest, dass ihr von eurer Schwester getrennt wurdet! Nun liegt es an euch, eure große Schwester wiederzufinden, indem ihr die Stadt erkundet, die plötzlich von angsteinflößenden Monstern heimgesucht wird.

via Dualshockers