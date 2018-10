Neuer Trailer zum Mobile-RPG Magatsu Wahrheit

Entwickler KLab stellt mit Magatsu Wahrheit ein neues Free-to-play-RPG für Mobilgeräte vor. Man bezeichnet es als waschechtes RPG in einer dystopischen Fantasywelt, die durch riesige Pfeiler aus Licht bedroht wird. Spieler treten einer mobilen Kampfeinheit namens Kidou Heidan bei, um die Menschheit zu beschützen.

Magatsu Wahrheit wartet mit sechs unterschiedlichen Klassen und vielen Möglichkeiten zur Charakteranpassung auf, sei es für die Statuswerte oder das Aussehen. Typisch für Online-RPGs können Spieler gemeinsam gegen Monsterhorden antreten.

Bekannte Namen

Weiterhin haben einige bekannte Namen an dem Titel mitgewirkt. Das Szenario wurde von Miwa Shoda geschrieben, die auch an Final Fantasy XII gearbeitet hat. Masaru Yokohoma, bekannt durch Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, verfasste das Main Theme. Hiroaki Ueno (Space Pirate Captain Harlock) und Yoko Tsukamoto (Xenoblade Chronicles X) arbeiteten an den Konzeptzeichnungen, während das Charakterdesign von Third Echoes stammt, die für Caligula bekannt sind.

In Japan erscheint Magatsu Wahrheit noch dieses Jahr für Mobilgeräte. Eine Ankündigung für den Westen gibt es bislang nicht, aber KLab lokalisiert seine Spiele häufig. Die Chancen stehen also nicht schlecht.

via DualShockers