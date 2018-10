Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Spielen, die wieder von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören unter anderem Black Clover: Quartet Knights (PS4) und Varnir of the Dragon Star: Ecdysis of the Dragon (PS4).

Mini Metro (Switch) – 8/8/8/9 [33/40]

Black Clover: Quartet Knights (PS4) – 8/8/8/8 [32/40]

The Messenger (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Varnir of the Dragon Star: Ecdysis of the Dragon (PS4) – 8/8/8/7 [31/40] via Gematsu