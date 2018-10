Panic Palette erscheint für Vita im Dezember in Japan

Das Otome Panic Palette wurde in Japan ursprünglich für PlayStation 2 2007 veröffentlicht, ein Jahr später erschien der Titel für PlayStation Portable. Nun verkündete der Publisher Takuyo, dass Panic Palette am 13. Dezember in Japan für PlayStation Vita erscheinen wird.

In einer kleinen Stadt, die South Aose genannt wird, hat ein Mädchen im Frühling mit ihrem Besuch der High School begonnen. Ihr Name lautet Itou Aki. Als sie eines Tages von ihrem Teilzeitjob nach Hause gehen will, trifft sie einen merkwürdigen Mann am Strand. Er spricht in einem altmodischen Ton und seiner Kleidung nach ist er ein Scheich. Bevor er sich vorstellt, belegt er Aki mit einer Art Zauber. Kurz danach enthüllt er ihr, dass er ein Prinz aus einer anderen Dimension ist. Seine Welt heißt „Meldicia“.

Ohne es zu wissen, wurde Aki mit einem Vertrag an den Prinzen gebunden. Gelingt es ihr nicht, den Vertrag zu lösen, bleibt ihr keine andere Wahl, als seine Frau zu werden. Um sich von dieser erzwungenen Hochzeit zu befreien, muss Aki eine Flüssigkeit herstellen, die „Shell Aura“ heißt. Dafür muss sie am Tag die Schule besuchen und in der Nacht die Umgebung erkunden. Wie wird ihr Schicksal aussehen?

