Deutsche Verkaufscharts: Call of Duty zeigt sich treffsicher und läuft FIFA den Rang ab

Keine Überraschung. In den aktuellen deutschen Videospielverkaufscharts zeigt sich Call of Duty: Black Ops 4 treffsicher. Die Standardversion landet in den deutschen PS4- und Xbox-One-Charts auf Rang 1. Die Pro Edition ballert sich auf Position 4 (PS4) und Rang 5 (Xbox One) vor. FIFA 19 muss sich in beiden Charts mit dem Platz 2 begnügen.

In den PC-Charts stehen weiterhin Assassin’s Creed Odyssey und Die Sims 4 ganz oben. In den Nintendo-Switch-Platzierungen haben Party und Autorennen Priorität. Klingt nach jugendlichem Leichtsinn, ist namentlich aber Super Mario Party und Mario Kart 8 Deluxe. In den deutschen 3DS-Charts klettert Luigi’s Mansion, einst für GameCube veröffentlicht, auf Rang 1. Dahinter landet Animal Crossing: New Leaf.

via GfK