Darksiders 3: Erste DLC-Erweiterungen vorgestellt

Publisher THQ Nordic und Entwickler Gunfire Games haben die beiden DLC-Erweiterungen zum Action-Adventure Darksiders 3 näher vorgestellt. Sie werden die Titel „The Crucible“ und „Keepers of the Void“ tragen. Der Release des Titels ist am 27. November 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Wann die DLCs das Licht der Welt erblicken werden, das verrieten Publisher sowie Entwickler nicht.

In „The Crucible“ wird Furys Anwesenheit von einer seltsamen Entität angefordert, die ihre Fähigkeiten im Kampf testen möchte. Natürlich scheut sich Fury vor keiner Herausforderung und akzeptiert die Einladung. Fury erhält Zugang zu einem Ort, der als Schmelztiegel bekannt ist. Dort muss Fury Wellen an Gegnern bekämpfen, um neue Belohnungen und Gegenstände freizuschalten.

Bei „Keepers of the Void“ ist Fury auf einer Quest von Vulgrim und muss zu den Schlangennestern reisen, um dort eine uralte Bedrohung zu beseitigen. Der Ort ist mit vielen neuen Rätseln und Feinden gespickt, um Furys Fähigkeiten zu testen. Falls sie sich beweisen kann, erwarten sie neue freischaltbare Waffen sowie der beste Preis überhaupt: Die Abyssische Rüstung.

via Gematsu