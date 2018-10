Neue und letzte Nintendo Direct zu Super Smash Bros. Ultimate startet am 1. November

By

Die letzte Nintendo Direct, in der es nur um Super Smash Bros. Ultimate ging, fand am 8. August statt. Nun soll knapp einen Monat vor dem Release eine weitere Direct folgen, die sich ganz dem Kampfspiel aus dem Hause Nintendo widmen wird. Denn wie Nintendo nun bekanntgab, wird die Direct am 1. November 2018 um 15:00 Uhr deutscher Zeit auf der eigenen Direct-Webseite sowie auf Nintendos YouTube-Kanal und der Facebook-Seite ausgestrahlt.

Die Direct soll ganze 40 Minuten andauern, somit wird die Direct wohl viele Themen und neue Informationen umfassen, die die Fans interessieren. Schaltet also pünktlich ein, wenn ihr auf die lange Präsentation gespannt seid. Super Smash Bros. Ultimate soll weltweit am 7. Dezember 2018 für Nintendo Switch erscheinen. Mit dabei sind alle bisherigen Kämpfer, die es in der Spielreihe gab.

via Nintendo