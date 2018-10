Christie kehrt in Dead or Alive 6 zurück

Mit Christie kehrt ein bekanntes Gesicht in Dead or Alive 6 zurück, kündigte der für Frankreich zuständige Publisher Koch Media France während der Paris Games Week 2018 an. Kurz darauf bestätigte dies der Twitter-Kanal von Koei Tecmo und gibt an, bald einen Trailer für sie präsentieren zu können.

Christie ist seit dem dritten Titel der Dead-or-Alive-Reihe mit dabei. Sie ist eine Assassine, die für Victor Donovan arbeitet. Sie ist nicht gut auf Helena zu sprechen und arbeitete einst auch für Bayman unter Donovan. Sie ist ein agiler Charakter, der She Quan Martial Arts anwendet.

Dead or Alive 6 erscheint am 15. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs im Handel. In Japan ist außerdem eine Veröffentlichung in Arcade-Hallen geplant.

via Gematsu, Siliconera