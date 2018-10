Zeitlimitierte Demo zu Tetris Effect ab 1. November

By

Entwickler Enhance Games wird am 1. November eine zeitlich limitierte Demo zu Tetris Effect veröffentlichen, die bis zum 5. November spielbar sein wird. Die Demo wird dabei sowohl mit als auch ohne PlayStation VR spielbar sein, genau wie in der Vollversion.

Tetris neu gedacht

Tetris Effect wird unter der Leitung von Tetsuya Mizuguchi entwickelt, CEO von Enhance Games und in der Vergangenheit verantwortlich für Rez Infinite und Lumines. In jeder der über 30 Stages gibt es eigene Musik, Soundeffekte, Grafikstile und Hintergründe. Je nach Spielweise wird man dabei auch Veränderungen feststellen können. Steckt man in der Klemme, wird man auch die Zeit anhalten können. Verschiedene Spielmodi sorgen für zusätzliche Abwechslung. Tetris Effect ist zudem PlayStation-VR-kompatibel.

Tetris Effect erscheint am 9. November für PlayStation 4*.

via Gematsu