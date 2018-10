RPG Teku-Teku Teku-Teku von Koichi Nakamura und Kazuya Asano angekündigt

By

Kürzlich wurde von Dwango angekündigt, dass ein Rollenspiel namens Teku-Teku Teku-Teku in Arbeit ist. Der Producer wird Koichi Nakamura sein, der Gründer von Chunsoft, der unter anderem als Director von Dragon Quest II, III und IV fungiert hat.

Asano hat bereits Dragon Quest IV programmiert und war auch Game Designer für Torneko no Daibouken: Fushigi no Dungeon. Zusätzlich war er als Supervisor der Kamaitachi-no-Yoru-Serie tätig.

Nakamura und Asano haben bereits vor etwa 20 Jahren miteinander kollaboriert: Ihr letztes Projekt war Machi für Sega Saturn im Jahre 1998. Eine vollständige Enthüllung des Projektes und nähere Informationen darüber, um was es in Teku-Teku Teku-Teku geht, gibt es beim Livestream von Niconico am 8. November um 20 Uhr japanischer Ortszeit.

Bis dahin bleibt dieser rätselhafte Trailer, der bei einigen sicher die Neugier entfacht.

via Gematsu