Anima: Gate of Memories erscheint physisch für Switch

Das einst bei Kickstarter finanzierte Action-RPG Anima: Gate of Memories wird physisch auch für Nintendo Switch erscheinen. Das geht aus einem Produktlisting von Amazon UK hervor. Digital ist das Spiel bereits seit einiger Zeit im eShop zu finden.

Dort wird die neue Umsetzung bereits vollständig mit einem Boxart gelistet und zur Vorbestellung angeboten. Die neue physische Version kostet 29,99 Pfund. Die Veröffentlichung soll am 2. November erfolgen.

In Anima: Gate of Memories, das auf der Buchreihe Anima: Beyond Fantasy basiert, schließen ein Mädchen ohne Vergangenheit und ein Monster widerwillig einen Pakt. Gezwungenermaßen gemeinsam unterwegs, nimmt ihr Schicksal eine unerwartete Wende. Sie werden in einen Krieg der Schatten verwickelt, den sie unfreiwillig anführen.

Anima: Gate of Memories ist bereits digital für Nintendo Switch und für PS4, Xbox One und PCs erhältlich. Unseren Test zum Original von 2016 findet ihr hier.