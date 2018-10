Suda legt Hand an! Neues Gameplay-Material zu No More Heroes: Travis Strikes Again

Während eines Livestreams der Famitsu präsentierte Goichi Suda neues Gameplay-Material zu Travis Strikes Again: No More Heroes. Etwa 15 Minuten lang seht ihr Suda 51 höchstpersönlich im Koop-Modus spielen, dabei lernt ihr auch eine neue Stage kennen und seht einen Bossgegner.

Spiele Spiele im Spiel

Das Spiel wird sieben Jahre nach den Ereignissen aus No More Heroes spielen. Antagonist Badman sehnt sich nach Vergeltung an Travis Touchdown für den Mord an seiner Tochter Badgirl. Dabei werden die beiden zu Beginn ihrer Auseinandersetzung in verschiedene Videospiele teleportiert.

Die legendäre Spielekonsole Death Drive Mark 2 ist Ausgangspunkt dieses Abenteuers. Sieben Spiele erwarten Travis – darunter ein Action-, ein Renn- und ein Puzzle-Spiel. Mit je einem Joy-Con gewappnet, können sich zwei Spieler in der kooperativen Multiplayer-Action zusammentun. Außerdem wird ein „Adventure Mode“ versprochen, der eine „neue Story“ erzählt.

Travis Strikes Again: No More Heroes wird für Nintendo Switch am 18. Januar 2019 erscheinen.

Das Gameplay-Material beginnt bei Minute 12:43 des Mitschnitts.

via Dualshockers