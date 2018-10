Switch-Termin für WILL: A Wonderful World steht fest

WILL: A Wonderful World erscheint in Europa am 18. Oktober 2018 im eShop von Nintendo Switch. In der ersten Woche nach Veröffentlichung ist das Rätselspiel bereits für 11,99 Euro zu haben. Danach wird sich der Preis auf 14,99 Euro erhöhen.

Das Schicksal in deiner Hand

Nutze dein Herz und deinen Verstand, um denen zu helfen, die in Not sind. Es gibt da eine alte Legende… Notiere deine Probleme auf einen Zettel. Halte die Notiz um Mitternacht in der Hand und bete: „Gott, bitte hilf mir…“ Dann wird Gott deine Bitte erhören und dein Schicksal ändern. Es war aber bloß eine Legende. Sie war nicht einmal sehr lange populär… Ein junges Mädchen wacht angeschlagen in einem unbekannten Zimmer auf. Ein sprechender Hund taucht vor ihr auf und schockiert sie durch eine Offenbarung, die er ihr enthüllt. Sie sind beide Götter und es ist ihre Pflicht, das Schicksal aller Menschen zu ändern, die um ihre Hilfe bitten. Briefe erreichen sie per Post und mit dem Stift in der Hand beginnt sie ihre Aufgabe. Menschen, die an diese Legende noch glauben, leben auf der ganzen Welt. Sie schreiben und beten zu den Göttern, um Hilfe für ihre Probleme zu finden: Ein ruhiger Nerd, der hoffnungslos verliebt ist. Eine verarmte Künstlerin, die alle Hoffnung verloren hat und Selbstmord in Erwägung zieht. Ein frisch eingestiegener Polizist, der vom Feuer der Gerechtigkeit beflügelt auf seinen ersten großen Fall hofft. Eine junge Frau, die verzweifelt ihrem Traum nachjagt. Sogar eine streunende Katze, die nur gerne etwas getrockneten Fisch fressen würde. Tauche mit der Macht, das Schicksal der Menschheit zu ändern, tief in die Geschichte ein und lerne mehr über jene, die nach Hilfe suchen. Aber bedenke, dass das Ändern eines Schicksals auch Einfluss auf andere hat, ob sie nun verbunden sind oder nicht. Vielleicht kehrt auch deine Erinnerung zurück, während du dir die Geschichten durchliest, aber was wirst du über deinen Charakter und deine Mission lernen?

Ihr erhaltet Briefe von Menschen, die Hilfe benötigen. Untersucht ihre Situation und verändert ihre Schicksale. Dabei werden die Geschichten der Charaktere nach und nach durch die Briefe enthüllt. Aus diesen Notizen erfahrt ihr mehr über das Leben der betroffenen Person und könnt nach einer Lösung für das bestehende Problem suchen.

Nutzt eure Kräfte, um die Ereignisse zu ändern und beobachtet, wie die Geschichte einen neuen Weg einschlägt. Seid dabei behutsam, denn eine große Veränderung verursacht weitere Konsequenzen. Bevor ihr eine Entscheidung trefft, solltet ihr alle Details durchgehen und diese beachten. Eine Entscheidung kann sogar die Schicksale in den anderen Geschichten beeinflussen. Im Verlauf erfahrt ihr mehr über die zwei Götter, das geheimnisvolle Mädchen und ihren Gefährten.

WILL: A Wonderful World ist bereits für PCs über Steam erhältlich. Für Japan ist zudem eine PlayStation-4-Version geplant. Ob diese auch im Westen erscheint, ist noch unbekannt.

