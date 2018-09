Enthüllung von Square Enix’ neuestem Projekt geplant

Am 7. Oktober feiert die Dengeki Bunko das 25-jährige Jubiläum. Die Sammlung an Light-Novel-Reihen ist unter anderem für Geschichten wie Sword Art Online berühmt, welche bekannterweise als Anime adaptiert wurde. Zur Feier des Tages wird in Akihabara von 03:00 – 12:00 deutscher Zeit das Dengeki Bunko 25th Anniversary Aki no Dengekisai abgehalten. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird Square Enix zusammen mit Straight Edge von 08:00 – 08:40 deutscher Zeit eine Neuankündigung zu einem noch unbekannten Projekt tätigen.

Neuer Titel vermutlich für Mobilgeräte

Die Produktion des neuen Titels übernehmen Square Enix und Straight Edge selbst. Die Verantwortlichen für das Szenario (Kazuma Kamachi) und das Charakter-Design (Kiyotaka Haimura) haben bereits an Light-Novel-Reihen wie A Certain Magical Index mitgearbeitet. Bislang stehen sogar schon eine kleine Teaser-Seite und ein Twitter-Account zum unangekündigten Spiel zur Verfügung, allerdings lässt sich daraus nur wenig zum finalen Spiel ableiten.

Zudem erfolgte die Ankündigung durch die Famitsu App, eine Smartphone-News-Webseite von Famitsu zu Videospielen. Demnach wird es sich bei dem neuen Projekt vermutlich um einen neuen Titel für Mobilgeräte handeln. Somit bleibt nur der 7. Oktober abzuwarten, an dem wir mehr über das kommende Projekt von Square Enix erfahren werden.

via Gematsu