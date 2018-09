T.I. Harris und Ron Perlman in Monster-Hunter-Verfilmung

By

Nachdem zuletzt Milla Jovovich als Hauptrolle für die mittlerweile in der Produktion befindlichen Verfilmung von Monster Hunter bekanntgegeben wurde, trumpft man nun, laut Hollywood Reporter, mit weiteren Namen auf: T.I. Harris und Ron Perlman treten dem Cast bei.

Wenige Details sind auch schon über die Figuren im Film bekannt. T.I. Harris verkörpert dabei einen Scharfschützen namens Link, während Ron Perlman die Rolle des Admirals verkörpern wird, der die Crew an Jägern leiten wird. Über Milla Jovovichs Charakter ist bislang nur der Name bekannt: dieser lautet Artemis. Der Filmdreh beginnt im Oktober in Südafrika.

via Siliconera