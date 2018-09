Deutsche Verkaufscharts: Tempo raus vor dem Oktober

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts bleiben Tomb Raider und Spider-Man weiter im Rennen. Es ist aber auch ein wenig das Tempo raus in den Charts, immerhin steht der veröffentlichungsreiche Oktober schon in den Startlöchern. Shadow of the Tomb Raider kann die Spitzenposition in den Xbox-One- und PC-Charts verteidigen. Dahinter landen F1 2018 respektive Die Sims 4. In den PS4-Charts holt sich Spider-Man den Platz an der Sonne von Lara zurück und verweist sie auf Rang 2.

Die Nintendo-Switch-Spitze bleibt trotz Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country unverändert. Mario Kart 8 Deluxe landet vor Super Mario Odyssey. Die Erweiterung zu Xenoblade Chronicles 2, die im Handel erschienen ist und deshalb auch Teil der Charts sein darf, landet auf Rang 5. Das Nintendo Labo Toy-Con Set 03 steigt auf Rang 10 ein. In den 3DS-Charts wuseln weiter die Bewohner von Animal Crossing: New Leaf vor Pokémon Ultrasonne.

via GfK Entertainment