Sumikko Gurashi: Demo ist in Japan für Switch erhältlich

Im japanischen Nintendo eShop ist eine Demo zu Sumikko Gurashi: Atsumare! Sumikko Town ab sofort erhältlich. Der Spieler gestaltet in diesem Videospiel nicht nur eine individuelle Stadt, sondern erlebt auch die herzerwärmenden Konversationen zwischen den niedlichen Charakteren aus Sumikko Gurashi.

Eine gemütliche Stadt für niedliche Bewohner

Auf einem riesigen Feld platziert man hübsche Gebäude und Läden, um eine gemütliche Stadt zu erschaffen. Nacheinander werden die Figuren an diesem Ort ein Zuhause finden. Dabei erlebt man den lustigen Lebensstil der Sumikko und kann beobachten, wie sie gemeinsam spazieren gehen oder sich in einem der Häuser ausruhen. Nach Belieben kann man sich auch in das Leben der Bewohner einmischen. Entweder gibt man ihnen Nahrung oder wechselt ihr Outfit. Einige von ihnen werden den Spieler fragen, was er machen möchte.

Neben dem Stadtleben gibt es acht Minispiele, die man in einem der Gebäude platzieren kann. Diese Minispiele lassen sich über den lokalen Mehrspieler-Modus spielen. In Japan soll die Städtebau-Simulation am 4. Oktober für Nintendo Switch erscheinen.

