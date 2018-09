Mercenaries Wings: PS4-Version erscheint bald in Japan

Die PlayStation-4-Version des strategischen Rollenspiels Mercenaries Wings: The False Phoenix wird in Japan am 10. Oktober im PlayStation Store erscheinen. Gestern wurde der Titel in Japan für Nintendo Switch veröffentlicht.

Der Publisher Circle Entertainment hat bereits eine westliche Lokalisierung von Mercenaries Wings: The False Phoenix bestätigt, nur ist bisher noch offen, ob die Version für PlayStation 4 ebenfalls eine Lokalisierung erhalten wird.

Das kommende Videospiel bietet eine eigene Handlung und Weltgestaltung innerhalb der Mercenaries-Serie und ist kein direkter Nachfolger der Mercenaries-Trilogie.

via Gematsu