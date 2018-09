Atelier Arland DX erscheint digital im Westen

Koei Tecmo kündigt an, am 4. Dezember die Spiele Atelier Rorona: The Alchemist of Arland DX, Atelier Totori: The Adventurer of Arland DX und Atelier Meruru: The Apprentice of Arland DX digital auch in Europa und Nordamerika für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs zu veröffentlichen.

Die Titel kommen allesamt mit vielen der ursprünglich veröffentlichten DLCs daher. Jedes der Spiele kann einzeln oder im sogenannten „Atelier Arland Series Deluxe Pack“ als Gesamtpaket zu einem günstigeren Paket erworben werden. Einige Bilder und mehr Eindrücke könnt ihr euch hier ansehen.

via Gematsu