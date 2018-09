Mark of the Ninja: Remastered erscheint am 9. Oktober

Im März wurde es angekündigt, jetzt ist es fast da – Mark of the Ninja erscheint als Remastered-Version. Der Side-Scroller von Klei Entertainment erschien 2012 für Xbox 360 und PCs und wurde sowohl von Kritikern als auch der Spielerschaft gelobt.

Das Spiel, welches sich rund um einen namenlosen Ninja dreht, vereint Schleich- und Kampfelemente. Dabei wird schnelles Denken und Kombinieren benötigt. Ein neuer Trailer zeigt uns nun endlich Einblicke in die Inhalte, die neu für die Remastered Version sind.

Ein flüssiges Spielerlebnis

Mark of the Ninja: Remastered bietet nicht nur eine aufgewertete Audioausgabe. Auch die Animationen, Effekte und Videosequenzen wurden verbessert um ein möglichst flüssiges Erlebnis bieten zu können. Auch sind alle bisher erschienenen Zusatzinhalte, die auf PCs und Xbox 360 in der Special Edition erschienen sind, in der Switch-Version dabei.

Für den Spieler bedeutet das, dass jedes Item, jedes Level und jeder Charakter enthalten ist. Der 2D-Stealth-Platformer erscheint am 9. Oktober für Nintendo Switch. Alle neuen Inhalte und Verbesserungen seht ihr hier im Trailer.

via Dualshockers