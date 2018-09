Kingdom Hearts 3: Titelsong von Skrillex und Hikaru Utada

Der Opening-Titelsong zu Kingdom Hearts 3 entsteht in Zusammenarbeit des achtfachen Grammy-Preisträgers Skrillex und der berühmten Sängerin und Songwriterin Hikaru Utada, die schon mehrmals Opening-Themes zur Kingdom-Hearts-Reihe beisteuerte. Das gab Square Enix heute bekannt.

Der Titel des Opening-Themes zu Kingdom Hearts 3 lautet “Face My Fears”. Der Track entstand aus der ursprünglichen Absicht heraus, einen Remix zu Hikaru Utadas bereits veröffentlichtem Lied „Don’t Think Twice“ aufzunehmen. Der zuvor für Justin Biebers “What Do You Mean?“ gefeierte Musikproduzent Poo Bear wirkte ebenfalls mit. “Face My Fears” wird zusammen mit „Don’t Think Twice“ am 17. Januar veröffentlicht.

Kingdom Hearts 3 erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 25. Januar in Japan und am 29. Januar dann auch im Rest der Welt. Die Deluxe Edition könnt ihr euch ab sofort bei Amazon sichern*. Wenn ihr Kingdom Hearts 3 vorab selbst ausprobieren möchtet, habt ihr bei mehreren Messen und Events in den nächsten Monaten die Chance dazu.