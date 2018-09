Neue Screenshots zu Resonance of Fate HD

By

Auf der offiziellen PlayStation-Website sind einige neue Screenshots zu Resonance of Fate 4K / HD Edition aufgetaucht. Weltweit wird das HD-Remaster bereits am 18. Oktober digital für PlayStation 4 und PCs erscheinen. Wie es im Vergleich zum Original aussieht, seht ihr hier auch in Bewegung.

Die Welt steht am Abgrund

Die Erde in der fernen Zukunft. Aus ungeklärten Gründen steht die Welt am Abgrund. Die Atmosphäre ist vergiftet und sogar das Zeitgefüge ist zerbrochen. Mit diesem sich zum Bizarren wandelnden Ökosystem steht die Menschheit vor der Ausrottung. Die letzten Menschen raufen sich zusammen und bauen „Basel“, eine riesige Maschine, welche die Umwelt wiederherstellen soll.

Dadurch werden auch Lebewesen und der Lebenszyklus kontrolliert, wodurch die Menschen zu eigentlichen Samen reduziert werden. In Basel entsteht mit der Zeit eine Stadt, aber diese Aktion hat Konsequenzen, wodurch Basel immer schlechter funktioniert. Die Nachfahren der ursprünglichen Erbauer wiederholten die Fehler ihrer Vorfahren.

via Gematsu