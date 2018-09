Kemono Friends Picross erscheint im Westen für Switch

By

Wie der Entwickler Jupiter verkündete, wird Kemono Friends Picross am 4. Oktober digital für Nintendo Switch im Westen erscheinen. Die japanische Version wird ebenfalls an diesem Tag veröffentlicht. Zu dieser erfreulichen Nachricht gibt es einen englischen Trailer zum Videospiel.

Gemeinsam mit den Mädels aus Kemono Friends löst ihr in Kemono Friends Picross über 300 Rätsel, darunter auch „Clip-Picross“, bei denen ihr mehrere Probleme lösen müsst, die sich am Ende in einer großen Illustration auflösen. Für Picross-Novizen gibt es ein Tutorial und ein Hilfe-Feature. Gefundene Illustrationen können später im Galerie-Modus betrachtet werden.

via Gematsu