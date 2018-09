Bloodstained: Backer-Demo in Kürze auch bei GOG

In neuesten Development-Update zu Bloodstained: Ritual of the Night hat Koji Igarashi weitere Einblicke in den aktuellen Entwicklungsprozess gegeben. Derzeit arbeite man an Lichteffekten der Umgebung und an der Lippensynchronisation der Charaktere. In beiden Bereichen mache man gute Fortschritte. Zudem arbeitet man derzeit am letzten Boss des Spiels.

Außerdem gab Igarashi bekannt, dass die Backer-Demo zu Bloodstained in Kürze auch für GOG*-Supporter bereitsteht. Von nun an solle die Unterstützung für die Plattform anhaltend so weitergehen. Im Development-Update meldete sich auch Jason Ryan von Publisher 505 Games zu Wort, der versicherte, dass all das Feedback zur neuen Demo an die Produktion weitergegeben wird.

Bloodstained wurde kürzlich auf eine Veröffentlichung 2019 verschoben. Das Spiel soll für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Die PS-Vita-Version würde kürzlich gecancelt. Nachfolgend seht ihr den aktuellen Story-Trailer.

via Kickstarter