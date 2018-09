Life is Strange 2: Neuer Trailer zur ersten Episode

Für Life-is-Strange-Fans hat in dieser Woche ein neues Abenteuer begonnen. Life is Strange 2 bietet fünf Episoden, von denen die erste nun für PS4, Xbox One und PCs zur Verfügung steht. Wie gewohnt gibt es einen neuen Trailer zur ersten Episode, der neugierig machen soll ohne zu viel zu verraten. Eine Aufgabe, an der mitunter die Videos zum ersten Spiel scheiterten. Schaut euch das Video also auf eigene Gefahr an!

In der Geschichte von Life is Strange 2 folgen Spieler Sean und Daniel ein Jahr lang auf ihrem Weg von Seattle nach Puerto Lobos in Mexiko, der Heimatstadt ihres Vaters. Das Leben auf der Straße ist nicht leicht und es lauern viele Gefahren. Es gibt nicht diese eine „richtige Entscheidung“, sondern nur die individuellen jedes Spielers! Daniel beobachtet seinen Bruder genau und ahmt dessen Handlungen nach. Treffen Sie Ihre Entscheidungen also stets mit Bedacht! Die Vorbildfunktion von Sean macht einen großen Teil des Spielerlebnisses von Life is Strange 2 aus. Die Entscheidungen, die man in Episode 1 wählt, haben weitreichende Konsequenzen und werden die Beziehung zu Seans kleinem Bruder über die gesamte Season hinweg beeinflussen.

Habt ihr die erste Episode bereits beendet? Wie hat euch der Start in die neue Season gefallen?