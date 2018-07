Monster Boy: Die physische Version für Nordamerika

FDG Entertainment hat die versprochene physische Handelsversion von Monster Boy and the Cursed Kingdom für PlayStation 4 und Nintendo Switch offiziell enthüllt. Allerdings wird diese leider nur in Nordamerika erscheinen, in Europa muss man also zum Import oder der digitalen Version greifen. Besagte Launch-Edition kann ab sofort vorbestellt werden, damit man sein Exemplar auf sicher hat. Wann dieser Launch stattfindet, will man ferner im nächsten Monat enthüllen. Mit einer ausschließlich digitalen Veröffentlichung müssen sich weltweit Besitzer eines PCs und einer Xbox One begnügen.

Das Side-Scrolling-Abenteuer wird in Zusammenarbeit mit Ryuichi Nishizawa entwickelt. Er war damals der Erschaffer der Wonder-Boy- und Monster-World-Spiele. Monster Boy soll nun das Spielgefühl, den Spaß und die Einfachheit dieser Klassiker wiederbeleben.

Neben riesigen Bossen und geheimen Pfaden gibt es auch starkes Equipment zu entdecken. Die Hauptfigur des Spiels kann sich in verschiedene Wesen transformieren, die jeweils ihre eigenen Fähigkeiten im Gepäck haben – alles um einen mächtigen Fluch aufzuheben.

Die Launch-Edition für Nordamerika

via GoNintendo