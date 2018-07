Senran Kagura: Neuer Titel wird am 2. August gezeigt

Marvelous und Honey ∞ Parade Games werden am 2. August um 13:00 Uhr bei YouTube eine Präsentation abhalten, bei welcher ein neues Senran-Kagura-Spiel enthüllt werden wird. Konkret angekündigt hat man für den Livestream bereits Informationen zur zweiten Staffel des Animes und zu den beiden Titeln Peach Ball: Senran Kagura (Switch) und Shinobi Master Senran Kagura: New Link (Mobil). Noch nicht erwähnt wurde Senran Kagura 7EVEN: Shoujo-tachi no Koufuku (PS4), aber seit der Ankündigung vor einem Jahr ist es ruhig geblieben um das Spiel. Diese Übertragung wäre also eine gute Gelegenheit, dies endlich zu ändern.

via Gematsu