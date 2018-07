Code Vein: Details zu Jack, Eva, einer Wüste und Waffen

Bandai Namco hat neue Informationen und Bilder zu Code Vein veröffentlicht. Dabei geht es um die beiden wichtigen Charaktere Jack und Eva, eine neue Ruinenstadt in der Wüste und Waffenvariationen für das Bajonett und die Axt.

Jack und Eva

Jack ist der Wächter des „God Shell“. Mit dieser Aufgabe wird er dem Protagonisten mehrfach in die Quere kommen. Dabei hat Jack ein Funkeln in den Augen. Wie ist das mit seiner Stärke verbunden? Alles, was sich Jack in den Weg stellt, wird ohne Gnade beseitigt. Davon zeugt auch sein Übername „Wiederkehrer-Jäger“. Jacks Kraft erlaubt es ihm, alleine gegen eine Übermacht anzutreten. An der Seite von Jack ist Eva. Wird er auch ihr gegenüber feindlich werden? Eva leidet an Blutdurst und erfüllt ihr Schicksal als Wiederkehrer.

Ruinen in der Wüste

In dieser gefährlichen Gegend liegen die Verlorenen im Sand lebendig begraben. So können sie die Wiederkehrer überraschen und nach unten ziehen. Die Stadt wurde Stück für Stück von der umliegenden Wüste eingenommen und mit Sand bedeckt. Nun liegt alles in Trümmern und auch keine Pflanze wächst mehr. Im Sand fällt zusätzlich das Gehen schwer. Und als ob das nicht genug wäre, nimmt dabei auch noch der Ichor-Vorrat stetig ab. Geht dieser zur Neige, wird man im Kampf keine Gaben mehr einsetzen können. Neben Höhlen wird man auch Nebenpfade erkunden können, welche man einfach übersehen kann.

Bajonett und Axt

Auch Waffen derselben Kategorie haben unterschiedliche Angriffsmuster. Die folgenden Bilder zeigen euch verschiedene Bajonette und Äxte mit ihren Schuss- respektive Schlagattacken.

In Code Vein schlüpft ihr in die Rolle des Wiederkehrers

Code Vein ist ein Third-Person-Action-RPG, welches den Spieler in die Rolle eines sogenannten Wiederkehrers schlüpfen lässt. Nachdem Spieler einen Fuß in die verrückte Welt Vein gesetzt haben, gilt es mit den Einwohnern Veins, die verlorenen Erinnerungen wiederzufinden und letztendlich aus dieser neuen wahnsinnigen Realität zu entkommen. Die Welt von Code Vein ist gefährlich und voll von grausamen Feinden und monströsen Bossen. Die Kampffähigkeiten des Spielers werden definitiv auf die Probe gestellt.

Code Vein erscheint 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

via Gematsu