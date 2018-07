Nintendo: Die aktuellen eShop-Downloads der Woche

By

In dieser Woche gibt es mit Go Vacation oder Banner Saga 3 neues Futter für Nintendo Switch. Aber wie in jeder Woche gibt es auch einige interessante Indie-Portierungen, darunter Crossing Souls oder Semblance. Für Nintendo 3DS erscheint mit WarioWare Gold ebenfalls neue Software.

Neue Software für Nintendo Switch:

Go Vacation

Hello Neighbor

ACA NeoGeo The King of Fighers ’97

Arcade Archives Omega Fighter

Banner Saga 3

Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans

Candle: The Power of Flame

Chicken Assassin: Reloaded

Crossing Souls

Dawn of the Breakers

Element

Final Light, The Prison

Mega Man X Legacy Collection

Mega Man X Legacy Collection 2

NoReload Heroes

Piczle Lines DX 500 weitere Puzzles!

Pool Panic

Semblance

Spheroids

Zaccaria Pinball

Neue Software für Nintendo 3DS:

WarioWare Gold

Smash Bowling 3D

via Nintendo