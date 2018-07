Marvelous stellt physische Version zu Gal Metal vor

Vor einigen Tagen hatte XSEED hat die Handelsversion zu Gal Metal vorgestellt. Nun zieht Marvelous Europe nach, das sich um den Vertrieb des von DMM Games entwickelten Rhythmusspiels in Europa kümmert. Auch in unseren Gefilden wird es die „World Tour Edition“ geben. Sie enthält neben dem Spiel den „Encore“-DLC, der fünf neue Charaktere beinhaltet, die jeweils eine eigene Story und eigene Songs bieten. Laut Marvelous wird die physische Version bei „ausgewählten Händlern in UK“ verkauft. Welche das sind, ist bisher ebenso unbekannt wie der konkrete Releasetermin. Im Herbst erscheint Gal Metal in Europa für Nintendo Switch.

Trommelt mit den Joy-Con

Gal Metal ist ein Trommel-Rhythmusspiel, in dem die Figuren eine Show auf einer Bühne präsentieren. Anders als in anderen Rhythmusspielen fliegen euch beim Spielen keine Noten zu, Musiknoten existieren in Gal Metal nicht. Stattdessen gestaltet ihr einen eigenen Rhythmus, das Ergebnis zeigt ihr dann auf der Bühne. Die Joy-Con nutzt ihr als Schläger für die Trommeln, als würdet ihr auf einer Luft-Trommel spielen. Auch Unterstützung für den Pro Controller ist vorhanden. Shuuhou Imai hat das Szenario geschrieben und für die Illustrationen ist Toshinao Aoki zuständig.