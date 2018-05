Zelda: Breath of the Wild: Demake für Game Boy Color

Normalerweise freuen sich Fans alter Spiele über Remakes. Aber weil es mindestens genauso viele Fans alter Konsolen wie alter Spiele gibt, gibt es Demakes. Dabei adaptieren die Macher moderne Spiele auf den Standard alter Plattformen. Ein solches Demake hat Nintendo Wire mit Zelda: Breath of the Wild* für Game Boy Color gemacht und dazu ein bezauberndes Video veröffentlicht. Ihr seht die Anfänge von Breath of the Wild, wie sie auf Game Boy Color hätten aussehen können. Inklusive passend gemischter Hintergrundmusik und Soundeffekten.

Apropos: Welches klassische Zelda-Spiel ist euer Lieblingswerk?