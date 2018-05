VR-Mystery-Adventure Tokyo Chronos angekündigt

Auf der Veranstaltung Machi Asobi gab Indie-Entwickler MyDearest vor wenigen Tagen bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit Sekai Projekt an einem VR-Mystery-Adventure namens Tokyo Chronos arbeiten. Hierbei war der grundlegende Gedanke, einen VR-Titel zu entwickeln, der sowohl in Japan, als auch im Rest der Welt ein Hit werden könnte. Das Spiel wird im Dezember dieses Jahres digital für PlayStation VR, Steam VR und Oculus (Go und Rift) erhältlich sein und die Sprachen Englisch, Japanisch und Chinesisch unterstützen.

Zu den Mitwirkenden zählen Haruki Kashiwakura (Motion-Supervisor von Rakuen Tsuihou: Expelled from Paradise), Kou Segawa (Autor der Nazo-Suki-Shoujo-Reihe), Kazuma Miki (Produzent von Sword Art Online) und LAM (Zeichner).

Handlung:

Seit wann und warum wurden sie voneinander getrennt?

Eine Gruppe von acht Personen, die seit frühester Kindheit miteinander befreundet waren.

Die Zeit, um das Geheimnis zu offenbaren, war gekommen.

Die Zeit stoppte und die acht Personen waren in einem Shibuya gefangen, in dem niemand sonst existierte.

In einem ungewöhnlichen Bereich, wo einer nach dem anderen verschwindet. —Ich bin gestorben. Wer ist der Täter?

Weitere Details sollen am 5. Juli in Los Angeles auf der Anime Expo 2018 folgen.

Zum Projekt wurde eine Teaser-Seite und ein Twitter-Account eröffnet, zudem existiert ein Entwickler-Blog.

via Gematsu