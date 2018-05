E3 2018: Walmart Canada listet diverse neue Spiele

Seltsame Shoplistings noch unangekündigter Spiele im Vorlauf der E3 sind keine Seltenheit. Eher die Regel. Walmart Canada hat heute derart viele neue Spiele in den Produktkatalog aufgenommen, dass dies kaum ein Zufall sein kann. Einige der Spiele bieten Ungereimtheiten – beispielsweise „Forza Horizons 5“ – aber im Großen und Ganzen ist einiges plausibel. Besonders viele aufregende oder überraschende Ankündigungen sind allerdings nicht dabei.

Die namhaftesten Auftritte dürften Just Cause 4, Borderlands 3, Gears of War 5, ein neues Splinter Cell und ein neues Assassin’s Creed sein. Eine Xbox-One-Version zu Final Fantasy VII Remake wird auch gelistet. Die Liste muss einerseits nicht stimmen, andererseits nicht vollständig sein. So oder so ist sie mit Vorsicht zu genießen.

Was meint ihr?

via ResetEra