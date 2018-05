VA-11 HALL-A: 2019 auch für PS4 und Nintendo Switch

Entwickler Sukeban Games und der Publisher Ysbryd Games gaben bekannt, dass das Cyberpunk-Bartender-Action-Spiel VA-11 HALL-A im ersten Quartal 2019 auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen wird. Letzten Monat erschien eine Version für PlayStation Vita auch in Europa. Mit den bisherigen Versionen für PlayStation Vita und PCs via Steam konnte man bereits 200.000 Einheiten verkaufen.

Unterdrückt durch Nanomaschinen

In der Welt von VA-11 HALL-A herrschen Unternehmen und jedes menschliche Wesen wurde mit Nanomaschinen infiziert, die für ihre Unterdrückung entwickelt wurden. Die bedrohlichen Weißen Ritter kümmern sich um ihre Aufgabe und sorgen dafür, dass sich jeder Bewohner an die vorgeschriebenen Gesetze hält. Ihr seid ein Barkeeper und obwohl ihr in einer kleinen Bar arbeitet, die sich in der Innenstadt befindet, zieht dieser Ort faszinierende Persönlichkeiten an. In der Rolle von Gillian serviert ihr den Kunden die Getränke.

In Abhängigkeit von eurem Talent, euch an Rezepte zu erinnern und die gewünschten Drinks zu mischen, werden sich die Gespräche mit den Menschen verändern. Die entstehende Handlung richtet sich nach eurem Können, denn nur zufriedene Gäste werden euch mit nützlichen Informationen belohnen. Unten nun einige neue Screenshots und der Ankündigungstrailer für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

via Gematsu