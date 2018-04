VA-11 HALL-A: Europa bekommt Version für PS Vita

Sukeban Games und Publisher Wolfgame gaben via Twitter bekannt, dass die Cyberpunk-Visual-Novel VA-11 HALL-A in Europa ab sofort für PlayStation Vita erhältlich ist. Vor rund fünf Monaten erschien das Spiel für PCs und PlayStation Vita in Amerika und Japan, nun fand man letztendlich auch noch den Weg nach Europa.

In der Welt von VA-11 HALL-A herrschen Unternehmen und jedes menschliche Wesen wurde mit Nanomaschinen infiziert, die für ihre Unterdrückung entwickelt wurden. Die bedrohlichen Weißen Ritter kümmern sich um ihre Aufgabe und sorgen dafür, dass sich jeder Bewohner an die vorgeschriebenen Gesetze hält. Ihr seid ein Barkeeper und obwohl ihr in einer kleinen Bar arbeitet, die sich in der Innenstadt befindet, zieht dieser Ort faszinierende Persönlichkeiten an. In der Rolle von Gillian serviert ihr den Kunden die Getränke.

In Abhängigkeit von eurem Talent, euch an Rezepte zu erinnern und die gewünschten Drinks zu mischen, werden sich die Gespräche mit den Menschen verändern. Die entstehende Handlung richtet sich nach eurem Können, denn nur zufriedene Gäste werden euch mit nützlichen Informationen belohnen.

