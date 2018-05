Poncho und Rosetta aus Little Dragons Café

By

Erneut wurde die offizielle japanische Webseite zu Little Dragons Café mit Informationen ausgestattet, die euch die Charaktere Poncho und Rosetta vorstellen und auf weitere Spielmechaniken eingehen.

Poncho und Rosetta

Poncho:

Ein selbsternannter Held, der durch die Welt reist und danach strebt, eines Tages wie der legendäre Held Taisho zu sein. Allerdings hat er die Angewohnheit unter Bauchschmerzen zu leiden, wenn er vor einer unangenehmen Situation steht. In diesen Momenten rettet ihn nur der Gang in ein Badezimmer. Er selbst scheint zu wissen, dass er ein Schwächling ist, aber…

Rosetta:

Ein Mädchen, das ihr Heim verlassen hat, weil sie ihren Vater dafür hasst, dass er nichts dagegen unternimmt, den Tod ihrer geliebten Mutter aufzuhalten. Egal was ihr geschieht, sie bleibt mit ihren Gedanken in der Vergangenheit.

Das Abenteuer

Eure Aufgabe ist es, Rezepte zu finden und Zutaten zu sammeln, um diese Gerichte zu kochen. Die isolierte Insel bietet einen Reichtum an Materialien für eure Küche. Wilde Hühner legen Eier, sobald ihr diese nach Hause bringt. Dazu gibt es Früchte, Gemüse sowie Fische, die ihr in den Flüssen oder im Meer fischt. Immer wieder werdet ihr auf Fragmente von Rezepten stoßen. Der alte Mann ist in der Lage, die Stücke zu kombinieren.

Monster

Auf der Insel leben Monster, die ihr jagen könnt, um weitere Zutaten zu erhalten. Sofern euch ein Monster erblickt, wird es euch angreifen. Einige von diesen Kreaturen solltet ihr nur mithilfe des Drachen erlegen. Eine Besonderheit ist das Monster Yakidori. Es ist scheu und ergreift die Flucht, wenn ihr euch in seiner Nähe befindet. Gelingt es euch, das Wesen zu treffen, lässt es sein Fleisch fallen.

Little Dragons Café soll für Nintendo Switch und PlayStation 4 im Sommer erscheinen. Den Vertrieb für Europa übernimmt Rising Star Games.