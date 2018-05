Trails of Cold Steel IV: Veröffentlichungsdatum für Japan

Während wir im Westen auf ein Lebenszeichen einer Lokalisierung von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III warten, wurde für Japan das Veröffentlichungsdatum von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ bestätigt. Laut der aktuellen Ausgabe der Dengeki PlayStation wird der Titel am 27. September für PlayStation 4 erscheinen.

Im Handel wird die reguläre Version 7.800 Yen (etwa 60 Euro) kosten. Daneben wird es eine limitierte Edition für 11.800 Yen (etwa 90 Euro) geben, die zum Videospiel folgende Extras enthält:

drei Bücher, die zusammengefasst 700 Seiten bieten, zu den Büchern gehören „Confidential Synopsis: Sen no Kiseki Completely Unaltered“, „Confidential Synopsis: Sen no Kiseki II Completely Unaltered“ sowie „Confidential Synopsis: Sen no Kiseki III Completely Unaltered“

ein Code, der Altinas Outfit in die Bekleidung wechselt, die man aus The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II kennt

eine besondere Box

Die folgenden Details enthalten Spoiler, die sich auf die bisher erschienenen Teile der Serie beziehen.

Als der Plan „The Great Twilight“ seine Wirkung zeigte, überzog ein „Fluch“ das Kaiserreich. Rean Schwarzer, der auch als „Ashen Knight“ bekannt ist, wurde von seinen inneren Kräften übernommen und verlor dadurch seine Selbstkontrolle. Die Welt nähert sich ihrem Untergang. Was werden die restlichen Mitglieder der alten und neuen Class VII unternehmen?

via Gematsu