Square Enix setzt Trademark für Outriders in Europa

Square Enix hat ein Trademark für „Outriders“ in Europa eintragen lassen. Noch steht eine Ankündigung, die zu diesem Titel passen könnte, seitens der Firma aus. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass es sich hierbei um das Projekt handeln könnte, das aus der Entwicklungspartnerschaft zwischen Square Enix und People Can Fly entsteht. Im Juni 2017 wurde die Partnerschaft der beiden Firmen in den Medien erwähnt.

Das Studio People Can Fly, mit Sitz in Warschau, hat zum Beispiel an Videospielen wie Bulletstorm oder Gears of War: Judgment gearbeitet.

via Gematsu