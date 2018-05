The Banner Saga 2: Termin für Nintendo Switch

Nachdem The Banner Saga am 17. Mai für Nintendo Switch erschienen ist, folgt nun der zweite Teil der Serie für diese Plattform. Wie der Publisher Versus Evil und der Entwickler Stoic Studio mitteilten, wird The Banner Saga 2 am 7. Juni veröffentlicht.

Die Karawane zieht weiter…

Das rundenbasierte Rollenspiel lässt euch ein Abenteuer erleben, in dem eure strategischen Entscheidungen einen Einfluss auf die individuelle Reise haben. Während ihr mit eurer Karawane durch die schroffen Landschaften reist, könnt ihr Freundschaften mit neuen Verbündeten schließen.

Wählt die Leute, denen ihr helfen möchtet, sorgfältig aus, um gegen Bedrohungen zu kämpfen, die eine ganze Zivilisation vernichten könnten. Jede getroffene Entscheidung hat einen Effekt auf eure Reise, auf die Gespräche sowie auf die Kämpfe, wodurch auch der Verlauf der Geschichte betroffen ist. Nicht jeder wird dieses Abenteuer überleben, aber die gefallenen Krieger wird man nie vergessen. In The Banner Saga 2 trefft ihr nicht nur auf neue Charaktere, sondern auch auf die neue Rasse Horseborn.

Ein strategisches System entscheidet über Sieg oder Niederlage. Der permanente Verlust einer Figur ist abhängig von eurer Wahl, welche Charaktere ihr in eine Schlacht schickt und welche Entscheidungen ihr im Anschluss trefft. Auch die Reise selbst ist ein wichtiges Spielelement. Für das Überleben eurer Karawane sowie den Fortbestand der Zivilisation ist es wichtig, wie ihr eure Gruppe aufbaut und durch die Landschaften leitet.

Durch The Banner Saga wird eine epische Wikinger-Saga in 2D zum Leben gebracht. Die schönen Kampfszenen und die Animationen sind handgezeichnet. Für die Komposition der Musik ist Austin Wintory zuständig.

