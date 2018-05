Super Neptunia RPG im Westen für PS4 und Switch

Idea Factory International hat Super Neptunia RPG für den Westen angekündigt, über das Spiel haben wir bisher unter dem japanischen Namen Yuusha Neptune: Sekai Yo Uchuu Yo Katsumoku Seyo!! Ultimate RPG Sengen!! (Brave Neptunia: World! Universe! Pay Attention!! Ultimate RPG Declaration!!) berichtet. Das Spiel wird dabei in Europa und Nordamerika für PlayStation 4 und Nintendo Switch im kommenden Herbst erscheinen, die offizielle Webseite findet ihr hier. Zudem werden englische und japanische Stimmen sowie englische und französische Untertitel geboten.

Entwickelt von den Artisan Studios in Québec, wird das Spiel die Neptunia-Charaktere in ein Sidescrolling-RPG verfrachten. Jede Spielfigur wurde dabei von Tsunako gezeichnet und dann am Computer animiert. Während der Erkundung von Dungeons werden Spieler in rundenbasierten Kämpfen antreten. Dabei wird sich je nach Gruppenanführer die Angriffsart ändern, was man mitten im Kampf zu seinem Vorteil nutzen kann.

Eine Organisation, die 2D-Spiele anbetet

Eine selbsternannte Heldin und ihre fröhlichen Gefährten reisen um die Welt. In einer von vielen Dimensionen existiert ein Gamindustri, welches wie ein 2D-Spiel aus Pixeln und Illustrationen besteht. Diese Welt wird von einer Organisation namens „Bombyx Mori“ regiert, welche 2D-Spiele anbetet, und die Menschen stellen unter Zwang 2D-Spiele her und bezahlen ihre Steuern in Form von Game-Modulen. Es wird gemunkelt, dass jene, welche schlechte Spiele produzieren oder Spiele, welche moderner sind, vor Gericht landen und danach ihre Seelen zerstört werden.

In diesem Gamindustri, welches die Zukunft verflucht, erwacht ein Mädchen, welches seine Erinnerungen verloren hat. Dieses Mädchen macht sich auf den Weg in die Nachbarstadt unter der Kontrolle von Bombyx Mori, aber Monster stellen sich dazwischen. Sie bekämpft diese mit einem gefallenen Zypressen-Stock und gewinnt glanzvoll. Da wusste sie sicher, dass sie eine Heldin ist, die Protagonistin des Spiels namens Neptune. Die selbsternannte Heldin Neptune wird auf verschiedene Leute treffen und sich mit einem mysteriösen Buch (Histoire) auf eine Reise begeben.

Super Neptunia RPG wird in Japan am 27. September 2018 für PlayStation 4 erscheinen und im Westen für PlayStation 4 und Nintendo Switch im kommenden Herbst.

via Gematsu