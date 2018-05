Steins;Gate 0 ist bei Steam für PCs erhältlich

Seit dem 9. Mai ist die Visual Novel Steins;Gate 0 bei Steam für 29,99 Euro für PCs erhältlich. Die folgende Beschreibung erzählt euch mehr über den Inhalt der Visual Novel, allerdings sollte diese nur gelesen werden, wenn ihr mit dem Vorgänger Steins;Gate vertraut seid. Ansonsten könnte euch der Text spoilern.

Steins;Gate 0 erzählt die düstere Geschichte der Beta-Weltlinie, in der Rintaro Okabe kurz vor dem Ziel aufgegeben hat, Kurisu zu retten, weil er es nicht mehr ertragen konnte, sie sterben zu sehen. Fortan versucht er alles zu vergessen und das Leben eines normalen Studenten zu führen. Sein Alter Ego Kyouma Hououin ist Geschichte und das Labor meidet er so gut wie möglich. Trotzdem zerfressen ihn die Schuldgefühle so sehr, dass er ohne entsprechende Medikamente nicht leben kann. Er ist nicht der Einzige, der unter dieser Entscheidung leidet, denn für Suzuha war es die Chance, die Welt vor einer katastrophalen Zukunft zu bewahren. Dass sie nun hier festsitzt und jegliche Versuche des Umstimmens vergebens sind, gefällt ihr natürlich überhaupt nicht. So ziehen die Tage dahin bis…

…Rintaro zufällig auf Maho Hiyajo trifft und mit ihr ins Gespräch kommt. Sie arbeitet in Amerika, dort wo auch Kurisu beschäftigt war, bevor sie nach Japan kam und es stellt sich heraus, dass Maho gut mit ihr befreundet war. Da Rintaro erzählt, dass er Kurisu kannte, lädt sie ihn ein, Tester des sogenannten Amadeus-Projekts zu werden. Maho werkelt zurzeit, zusammen mit dem bekannten Professor Leskinen, daran, eine künstliche Intelligenz aus den gespeicherten Erinnerungen einer Person zu entwickeln und zu beobachten, wie das Programm sich verhält. Die benutzten Erinnerungen stammen von niemand Geringerem als Kurisu! Rintaro kann es kaum glauben, wie intelligent sich Amadeus verhält und was für eine Ähnlichkeit zu Kurisu besteht. Es ist fast so, als wäre sie zurück ins Reich der Lebenden gekommen.

Mit dieser Entdeckung wird Rintaro, aber auch alle um ihn herum, in einen neuen Konflikt gezogen, der in direkter Relation zum dritten Weltkrieg steht. Wird der Stein, der unbemerkt ins Rollen gekommen ist, den Verlauf der Geschichte ändern können oder bringt dieser nur noch mehr Verzweiflung mit sich?