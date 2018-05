Bethesda kündigt RAGE 2 offiziell an

„Eine unglaubliche Überraschung für alle“ heißt es in der heutigen offiziellen Ankündigung von Bethesda zu RAGE 2. Nach dem vermeintlichen Walmart-Leak, der offiziell nur Folge eines Glitch im System war, aber trotzdem zufälligerweise RAGE 2 vorhersagte, hat Bethesda die Entwicklung von RAGE 2 nun offiziell gemacht. Nach etlichen Andeutungen in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen. Mehr als einen Teaser-Trailer gibt es heute nicht. Morgen Nachmittag wird uns ein erster Gameplay-Trailer versprochen.

In einer Welt ohne Regeln regiert der Wahnsinn – und die Welt von RAGE 2 zeigt euch in unserem neuen Ankündigungstrailer, wie das aussieht! Haltet euch hier morgen, am 15. Mai, bereit für die offizielle Gameplay-Enthüllung von RAGE 2. Weitere Infos über die Rückkehr der abgedrehten Welt von RAGE in Kürze. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Das Erstlingswerk RAGE wurde 2011 durch Bethesda veröffentlicht und von id Software entwickelt. Das Original wurde von der Presse sehr gut angenommen und liegt heute bei einem Metascore von 81 Punkten für die Veröffentlichungen für PS3 und Xbox 360.

RAGE 2 wird nun von id Software zusammen mit den Avalanche Studios entwickelt und wird für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.