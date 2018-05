Ankündigung von Fushigi no Gensokyo: Lotus Labyrinth

By

Der neue Ableger der Serie Touhou Genso Wanderer wird in Japan unter dem Namen Fushigi no Gensokyo: Lotus Labyrinth (Touhou Genso Wanderer: Lotus Labyrinth) für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Am 6. Mai konnten interessierte Spieler die Alphaversion des Nachfolgers von Touhou Genso Wanderer (beziehungsweise der erweiterten Version Touhou Genso Wanderer: Reloaded) auf dem Event Hakurei Jinja Reitaisai 2018 anspielen.

Auf den ersten Bildern sieht man bereits einen deutlichen Unterschied zu Touhou Genso Wanderer. Die Verliese erkundet man nicht nur alleine oder zu zweit als Team, sondern bringt zahlreiche Verbündete in die Labyrinthe.

via Gematsu