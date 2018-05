Faeland: Kickstarter-Kampagne erfolgreich finanziert

By

Am 17. Mai endete die Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung des Adventure-RPGs Faeland mit einem erfolgreichen Abschluss. Zum Start der Aktion lag das Ziel bei 29.000 US-Dollar (etwa 24.600 Euro). Mittlerweile liegt die eingespielte Summe bei über 57.000 US-Dollar (etwa 48.500 Euro), die von Unterstützern zusammengetragen wurde. Über Kickstarter bedankte sich die Firma Talegames bei den Leuten, die mit ihrer finanziellen Hilfe das Projekt gefördert haben. Wer möchte, kann nun noch im Nachhinein einen Geldbetrag über PayPal überweisen.

Es kann weiterhin unterstützt werden

Die Funktion „Late Backing“ bietet Zugriff auf verschiedene Pakete. Drei dieser Pakete werden derzeit angeboten. Für 19 US-Dollar (etwa 16 Euro) erhaltet ihr Zugang zum Build „Game Prototype“, einen Dank in den Credits, einen digitalen Download für Steam oder GoG (Windows, Mac oder Linux) sowie 2 HD-Wallpapers und eine PDF-Anleitung. Entscheidet ihr euch für das Set, das 25 US-Dollar (etwa 21 Euro) kostet, bekommt ihr zu den genannten Boni einen frühen Zugang zur Vollversion. Für 39 US-Dollar (etwa 33 Euro) erhaltet ihr die bisher genannten Vorzüge, dazu gibt es noch einen digitalen Download für den Soundtrack sowie ein Kunstbuch in Form einer PDF-Datei.

Faeland bietet eine offene Spielwelt voller Orcs und Trolle

In der Welt von Faeland verteidigen Menschen ihr Königreich seit Jahrhunderten gegen dunkle Mächte, schwarze Magie und Monster fernab der Zivilisation. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Sam, einem gewieften Jäger, der in einem abgelegenen Waldstück haust. Zumindest, bis besagter Ort durch eine Horde Orcs und Trolle überrannt wird. Die Situation überlebt, fällt Sam die Entscheidung sich auf ein Abenteuer zu begeben. Kurz darauf stellt sich heraus, dass das Schicksal des gesamten Königreichs auf seinen Schultern zu lasten scheint.

Spieler sollen in der Lage sein, die offene Spielwelt zu erkunden, um die Geschichte hinter Faeland zu erkunden. Selbstredend spielen Equipment, Quests und Loot auch in den Höhlen, Wäldern, Schlössern und Burgen in Faeland eine tragende Rolle. Der Kampfstil soll sich dabei durch das Anlegen unterschiedlicher Waffen verändern. Neben Messern und Dolchen stehen Schwerter, Äxte, Speere und für Freunde des Fernkampfs Bögen zur Verfügung.

Faeland wird derzeit für PCs, Mac und Linux geschmiedet. Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch gehören zu den erweiterten Zielen. Faeland ist für den Dezember 2019 angesetzt.

via DualShockers